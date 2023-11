وی اضافه کرد: انتظار می‌رود دهیاران محترم در خصوص آگاهی‌رسانی و ترویج تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی و پرونده سازی برای استفاده متقاضیان از این تسهیلات همت کنند. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گفت: همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار دشتستان دارای طرح هادی هستند.

علی افرند گفت: از ۱۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان دشتستان همگی دارای طرح هادی هستند و در ۵۱ روستا نیز بازنگری طرح هادی صورت گرفته و بازنگری طرح ۲۷ روستا نیز در دست اقدام است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، وی افزود: طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان، ۱۷۳ کیلومتر از معابر روستاها از محل قیر رایگان با مشارکت دهیاری‌ها بهسازی و آسفالت شده که این میزان معادل یک چهارم سهمیه استان بوشهر است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در شهرستان چگنیفرماندار چگنی از جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ توضیحات رئیس پلیس راهور دربارۀ خدمات پلاک خودرو از درِ منازلفیلم/ توضیحات رئیس پلیس راهور دربارۀ خدمات پلاک خودرو از درِ منازل

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان معمولان در اولویت اقدام قرار گیردسرپرست فرمانداری معمولان گفت: در راستای گسترش خدمت‌رسانی اداره بنیاد مسکن در معمولان مستقر شود و مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان در اولویت اقدام قرار گیرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اجرای بیش از ۲۷۷ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی لرستانمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۲۷۷/۲ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رشد ۶۲ درصدی خرید کلزا در لرستانمدیر تعاون روستایی لرستان گفت: خرید کلزا در استان با ۶۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورد جدیدی ثبت کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه خراسان‌ شمالیرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌ شمالی از برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه شهری و روستایی استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕