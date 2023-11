هدف این طرح، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی شبه‌نظامی و تروریست‌ها مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله است. همزمان سناتورها طرحی را برای ایجاد یک صندوق ۱۵۰ میلیون دلاری برای تشدید اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند که این صندوق به دفتر تحقیقات میهن کمک می‌کند تا محموله‌های نفتی ایران را که در حال نقض تحریم‌ها هستند، توقیف کند.

پیش از این، دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی تحقیقاتی را انجام داده بود که منجر به توقیف دو محموله نفت جمهوری اسلامی شد. بر اساس قانون فعلی، ۷۵ درصد وجوه حاصل از تصرفات نفتی ایالات متحده به صندوق قربانیان ترور تحت حمایت دولتی ایالات متحده اختصاص می‌یابد؛ اما طبق قانون تشدید اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی، ۲۵ درصد اضافی ـ تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار ـ به صندوق تشدید اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی، تعلق خواهد گرفت.

این طرح همچنین نحوه تخصیص منابع نفتی توقیف شده را نیز مشخص می‌کند که بخشی از آن به نفع صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی، مصادره خواهد شد. آمریکا روز جمعه، ۱۷ شهریور، فاش کرد که در ماه آوریل (بهار) سال جاری ارسال یک محموله چند میلیون دلاری نفت خام توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مختل کرده و بیش از ۹۸۰ هزار بشکه نفت‌خام قاچاق را، که نقض تحریم‌های ایالات متحده محسوب می‌شود، ضبط کرده است.

خبرگزاری رویترز، در ماه آوریل گزارش داده بود که ایالات متحده محموله نفتکش «سوئز راجان» را که نفت جمهوری اسلامی را در دریا حمل می‌کرد، مصادره کرده است.آمریکا چند فرد و نهاد مرتبط با حماس و چند عضو سپاه پاسداران را تحریم کرد

