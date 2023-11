معاون دانشکده علوم پزشکی اسدآباد جزو ۲ درصد پژوهشگران برتر دنیا

وی افزود: این گروه در چند سال اخیر، با تحلیل داده ­های پایگاه اسکوپس بر اساس روش­ شناسی ویژه‌ای، اقدام به شناسایی و ارائه فهرستی از پژوهشگران پراستناد برتر جهان در یک پایگاه اطلاعاتی کرده اند. نجفی تصریح کرد: به گفته رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، تازه ­ترین به‌روزرسانی این پایگاه در مهر ماه ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳) منتشر شده است.

نجفی یادآور شد: این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنها در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس، نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته ­اند، معرفی کرده است.

