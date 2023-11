معاون دبیرکل سازمان ملل: حمله اسراییل به اردوگاه جبالیا «جنایت» است

مارتین گریفیث، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه و پس از سفر دو روزه خود به اراضی اشغالی فلسطین منتشر کرد، گفت که جنگ در غزه وارد «مرحله وحشتناک‌تری با پیامدهای انسانی وحشتناک و به شدت فزاینده‌ای شده است.»

گریفیث با اشاره به حمله غافلگیرکننده حماس و واکنش صهیونیست‌ها که تاکنون جان بیش از هشت هزار فلسطینی را گرفته است، گفت: «۷ اکتبر و پیامدهای آن زخم‌های محو نشدنی بر زندگی میلیون‌ها نفر خواهد گذاشت.»او همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی صهیونیست‌هایی شد که تحت کنترل حماس هستند تا هر دو طرف به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند و هدف قرار دادن غیرنظامیان را متوقف کنند.

گریفیث در پایان از «آنهایی که دارای نفوذ هستند» خواست تا برای کاهش تنش‌زدایی از این درگیری تلاش کنند و هشدار داد که «عدم اقدام، عواقبی فراتر از این منطقه خواهد داشت.» روز سه‌شنبه مدیر دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که در واکنش به ناکامی این نهاد در رسیدگی مناسب به بحران مربوط به فلسطین و رژیم صهیونیستی، از سمتش استعفا می‌دهد. کرگ موخیبر، مدیر دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک با نوشتن نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «سازمان ملل به جای آنکه به وظیفه‌اش عمل کند تسلیم قدرت ایالات متحده آمریکا و لابی اسرائیلی شده است.

دبیرکل سازمان ملل از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده و کشتار همه غیرنظامیان را محکوم کرد.

دبیرکل سازمان ملل از حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شده است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز (پنجشنبه) ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه «جبالیا» واقع در نوار غزه، این حملات را «قتل عام» توصیف کرد.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که از آمار بالای تلفات حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جبالیا «وحشت‌زده» شده است.

در ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، سه‌شنبه (۹ آبان) رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا حمله کرد و حدود ۴۰۰ فلسطینی را به شهادت رساند. بر اساس گزارش‌ها یک محله مسکونی در این حمله توسط جنگنده‌های صهیونیستی به طور کامل با خاک یکسان شد، که بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

رسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.

