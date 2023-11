مصوبه جدید برای جلوگیری از گرانی بلیط قطار

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح مصوبات مواد ارجاعی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، گفت: در بررسی ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه که به حوزه ترانزیت، حمل و نقل، توسعه حمل و نقل‌ها و لزوم توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه بار و مسافر اختصاص دارد مصوباتی را داشتیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه کریدورها یکی از موضوعات بسیار جدی است که تا کنون مغفول واقع شده، ادامه داد: در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به جهت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی اجازه داده شد پس از تامین نیازها از تولیدات داخل کسری موجود با واردات لوکوموتیو با عمر ۱۵ سال تامین شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی مسافر یکی از دغدغه‌های مردم است ، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده ایم که قیمت بلیط حمل و نقل ریلی مسافر افزایش نداشته باشد اما به جهت حمایت از شرکت راه آهن و شرکت‌های خدمات رسان دولت منابع جبران زیان آنها را در بودجه سنواتی پیش بینی کند.

یوسفی با اشاره به اینکه در زمینه توجه به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، نقش کشور در ترانزیت بین المللی و استفاده از ظرفیت‌ها، توسعه بنادر شمال و جنوب کشور داشتیم، ادامه داد: ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم اما متاسفانه کمتر از ۹ درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند، در برنامه هفتم توسعه امتیازات و معافیت های خاص، اختصاص زمین و موضوعات حمایتی در سواحل خصوصا سواحل جنوبی و پسکرانه‌ها در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حمایت از رشد صنعت هوایی برای حمایت از شرکت های فعال در صنعت هوایی، تقویت سازمان هواپیمایی کشور به جهت لزوم تبدیل شدن به هاب منطقه و جذب پروازهای منطقه ای، توسعه فرودگاه‌ها خصوصا شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) علاوه بر پیش بینی منابع استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

