علی نصیری درباره برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیریت آب در کلانشهر تهران گفت: در این جلسه که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر، شماری از معاونان و مدیران شهرداری تهران، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و ... حضور داشتند و در جریان آن به اهمیت موضوع مدیریت آب در کلانشهر تهران با حفظ شرایط محیط‌زیست و فضای سبز و همچنین موضوع فرونشست در تهران پرداخته شد.

وی با بیان اینکه ضرورت تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در زمینه مصرف بهینه آب و استفاده از پساب تصفیه شده برای حفظ بوستان‌ها و فضای سبز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود، گفت: حفظ شرایط دریاچه شهدای خلیج فارس و تامین حقابه این دریاچه از نکات مهم و مورد توجه این جلسه بود که تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد:‌در این نشست تاکید شد که باید به مسئله آب با جدیت ویژه‌ای توجه کنیم. سرانه مصرف آب شرب در دنیا معمولا بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر در روز است، در حالی که در تهران این میزان مصرف بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر در روز است و این یعنی مصرفی به میزان دو برابر متوسط جهانی است.

نصیری ادامه داد:‌ باید برای مصرف بهینه آب به‌خصوص در بخش‌های صنعتی، اداری و خانگی از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی همه دستگاه‌ها بهره‌برداری کرد و به طور جدی در این خصوص تلاش کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌ها، ۱۰ چالش اصلی در زمینه آب در تهران مشخص شده و به امضای ۱۵ سازمان و دستگاه مرتبط در این حوزه رسیده است، گفت: از این رو ۲۳ اقدام پیشنهادی برای حل این مسائل در نظر گرفته شده و لازم است از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی در این زمینه بهره‌برداری شود. همچنین اگر نیاز به تدوین مقررات جدید در این زمینه وجود دارد، لازم است که این موارد تدوین و به اجرا درآورده شوند.

