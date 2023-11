محمدی خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش بعد از زخمی کردن آتش‌نشان از محل متواری شدند و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حمله اراذل و اوباش به یک مامور آتش‌نشانی در بوستان سرخه حصارمدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از مصدومیت یکی از ماموران آتش نشانی در حمله اراذل و اوباش به ایستگاه سرخه‌حصار خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: تصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماستصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: روسیه: حملات آمریکا در سوریه عواقب بسیار خطرناکی داردنماینده دائم روسیه در شورای امنیت تاکید کرد، حملات آمریکا در سوریه عواقب بسیاری وخیمی دارد چرا که ممکن است یک درگیری مسلحانه را در سراسر منطقه به پا کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: آماده‌باش نظامی در عربستان سعودی پس از کشته شدن ۴ نظامی در درگیری با حوثی‌هابلومبرگ خبر داد پس از کشته شدن چهار نظامی عربستانی در درگیری با شبه‌نظامیان حوثی در نزدیکی مرز یمن، نیروهای نظامی در عربستان سعودی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واژگونی مینی‌بوس در عجبشیر یک کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشتسخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از کشته شدن یک نفر و مصدومیت ۱۶ فرد دیگر در اثر سانحه واژگونی مینی‌بوس در عجبشیر خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: 400 کشته و زخمی در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیااقدام اسرائیل در روز سه‌شنبه نهم آبان به بمباران پی در پی اردوگاه پناهجویان فلسطینی در منطقه جبالیا در نوار غزه، با 6 بمب، که وزن هر کدام به یک تن می‌رسد،

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕