محتوای این نامه با تردیدهایی از سوی اهالی فوتبال شیراز همراه بود. بدون شک زمین چمن ورزشگاه حافظیه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و شیراز در حال حاضر زمین مناسب دیگری هم برای میزبانی از مسابقاتی در سطح جام آزادگان ندارد. اما بنا به تایید اکثریت حاضران در ورزشگاه حافظیه در مسابقات فصل جاری، کیفیت زمین حافظیه"نسبت به چند سال گذشته" بهتر شده و دیگر باشگاه شیرازی یعنی فجرشهید سپاسی هم بر خلاف سال‌های قبل، تاکنون گلایه‌ای نسبت به این زمین نداشته است.

از طرف دیگر، عدم نتیجه‌گیری مطلوب تیم شهرراز در بازی‌های خانگی(‌برخلاف بازی‌های بیرون از خانه) را می‌توان دلیلی برای این درخواست غیرمنتظره و غیرمعمول، از سوی مسئولان این باشگاه دانست. در حالی که بنابر اظهارنظرهای کارشناسانی که شاهد مسابقات خانگی شهرراز در این فصل بوده‌اند، زمین مسابقه تاثیر چندانی در نتایج نداشته و دیگر تیم شیرازی نیز با ارائه بازی‌های قابل قبول، نتایج خوبی را در همین ورزشگاه کسب کرده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد درخواست باشگاه شهرراز بیشتر در راستای احقاق حق طبیعی این تیم برای استفاده از ورزشگاه حافظیه، به عنوان محل تمرین است. طبق قانون، هر تیم حق دارد یک روز پیش از مسابقه، روی زمینی که قرار است بازی در آن انجام شود، تمرین کند اما شرایط چمن ورزشگاه حافظیه به گفته متولی آن، به گونه‌ای نیست که بتواند در دو روز متوالی، فشار را تحمل کند و خطر آسیب جدی وجود دارد. به همین دلیل می‌توان به هر دو طرف ماجرا حق داد.

در نهایت هم امیرحسین جوانی سرپرست باشگاه شهرراز در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار ایسنا، تایید کرد که مسابقات خانگی تیم شهر راز همچنان در شهر شیراز و ورزشگاه حافظیه برگزار خواهد شد. در سال‌های گذشته، بسیاری از تیم‌های شیرازی به دلیل ضعف مفرط این شهر در زیرساخت‌های ورزشی، سعی کرده‌اند که از اهرم فشار افکار عمومی برای تحریک دست‌اندرکاران و مسئولان استفاده کنند. بارها شاهد بوده‌ایم که به‌خصوص تیم‌های خصوصی، تهدید به فروش امتیاز باشگاه یا خروج از استان کرده‌اند اما در اکثر موارد با ذکر این نکته که"به احترام هواداران، به کارمان ادامه می‌دهیم" از موضع خود کوتاه آمده‌اند.

