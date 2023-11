مزایای یو پی اس چیست؟

2- اقدامات حفاظتی: پشتیبان باتری یو پی اس چندین تدابیر حفاظتی برای محافظت از اجزای حیاتی در برابر نوسانات برق، نوسانات ولتاژ و سایر خطرات الکتریکی دارد.باتری یو پی اس 4- بدون توقف: یک یو پی اس این امکان را برای سیستم فراهم می کند که 24×7 بدون هیچ گونه خرابی کار کند. در مواردی مانند زیرساخت فناوری اطلاعات، این امر باعث صرفه جویی در هزینه ها و شکایات مشتریان می شود.

2- قطب های باتری را به طور منظم تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار یا زنگ زدگی روی قطب ها وجود ندارد. پایانه های کثیف یا خورده می توانند منجر به عملکرد ضعیف باتری شوند. 4- باتری را برای هر گونه آسیب فیزیکی به صورت چشمی بررسی کنید. باتری آسیب دیده اغلب نشانه هایی از ترک، برآمدگی، نشت مایع یا بوی تند را نشان می دهد.

اصطلاح اضافه بار یک مشکل رایج در باتری های UPS است. اضافه بار زمانی اتفاق می افتد که بار متصل به باتری از ظرفیت باتری بیشتر شود. برای رفع مشکلات اضافه بار ، می توانید با مشورت کارشناسان ظرفیت باتری یو پی اس خود را افزایش دهید.

سیستم‌های UPS با باتری به شما این امکان را می‌دهند که سیستم‌های خود را تا زمانی که شبکه برق اولیه قدرت را در دست بگیرد، روشن نگه دارید. با این حال، یو پی اس دارای محدودیت هایی است، یعنی به انرژی ذخیره شده در باتری متکی است. باتری ها زمان کار و عمر محدودی داشته و پس از آن باید تعویض شوند.

وظیفه اصلی باتری یو پی اس ذخیره نیرو و تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی قابل استفاده است. UPS با قطع نوسانات خطرناک شبکه AC از سیستم، قابلیت اطمینان سیستم را افزایش می دهد. بنابراین، در یک سیستم با مدیریت خوب، سیستم کاربر همیشه برق AC تمیز و پایدار می‌گیرد.

ILNANEWS: باتری و سیستم یو پی اس، عضو مهم سازمان ها و ارگان هابه گزارش ایلنا، بدون باتری یو پی اس که به درستی کار می کند، کسب و کارها و سازمان ها در معرض خطر از دست دادن داده ها، از کار افتادن، از دست دادن کسب و کار و احتمال از دست دادن جان در برخی موارد خواهند بود.

