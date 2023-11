مرگ بابی چارلتون، اسطوره فوتبال انگلیس، بعد از «سقوط تصادفی» رخ داده است

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که یکی از دنده‌های بابی چارلتون بر اثر سقوط شکسته و باعث التهاب ریه شده بود و به همین دلیل پزشکان او را در بخش مراقبت‌های ویژه بستری کردند، اما او پنج روز بعد درگذشت. پویا پیرحسینلو روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ با اشاره به این‌که «یک خیانت بزرگ» از سوی برخی مدیران ارشد در کشور رخ می‌دهد، در همایش «ایران دیجیتال» گفت که این مدیران «دو دروغ بزرگ» را ترویج می‌دهند، «یکی این‌که تجهیزات فیلترینگ در کیفیت اینترنت تأثیر نداشته است و دوم این‌که می‌توان با وی‌پی‌ان‌ها مقابله کرد».

پیش از این وزیر ارتباطات اذعان کرده بود که وزارتخانه متبوعش در زمینه فیلترینگ اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست.با وجود این، او مرداد امسال با بیان این‌که «بیش از دو برابر نیاز کشور» پهنای باند تأمین شده است، در یک جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که «بساط فروش فیلترشکن‌ها را با کمک مجلس جمع می‌کند».

فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان روز چهارشنبه در جریان سفر رسمی به تانزانیا و در محل این قتل‌عام گفت که به قربانیان استعمار از سوی آلمان ادای احترام می‌کند. همزمان با این اظهارات رئیس‌جمهور آلمان، چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز تخلفات کشورش در جریان استعمار کنیا را محکوم کرد.

نرگس محمدی در یک دهه اخیر بارها بازداشت شده و مرداد امسال اعلام شد که به‌دلیل انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و مجموع دوره زندان او به ده سال و ۹ ماه همراه با ۱۵۴ ضربه شلاق افزایش یافته است.

این پیام می‌افزاید که «به دلیل سر نکردن روسری، زندان حتی حاضر نشد نرگس را به بهداری زندان منتقل کند و پزشک بیمارستان رجایی، ناچار دستگاه اکو را از بیمارستان با خودش به داخل بند زنان آورد» و نتیجه آن این شد که «فشار ریه او بالا است و دو رگ دیگر در وضعیت مناسبی نیستند و به‌طور اورژانسی می‌بایست» تحت معاینه و درمان قرار بگیرد.

ISNA_FARSI: جام جهانی فوتبال نوجوانان/ ایران پدیده می‌شود؟ملی‌پوشان فوتبال ایران در جام جهانی نوجوانان با برزیل،‌انگلیس و کالدونیای جنوبی رقابت خواهند کرد؛ رقابتی که از حالا می‌توان گفت جذاب و تماشایی خواهد بود.

ISNA_FARSI: لام: آلمان با ناگلزمن موفق می‌شودکاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ به حمایت از ناگلزمن پرداخت و براین باور است که ژرمن ها در یورو ۲۰۲۴ عملکرد خوبی از خود نشان خواهند داد.

ISNA_FARSI: کره شمالی بیش از یک میلیون خمپاره به روسیه داده استسرویس جاسوسی کره جنوبی در جلسه‌ای پشت درهای بسته به اطلاع مقامات این کشور رساند که کره شمالی از ماه اوت (مرداد-شهریور) بیش از یک میلیون خمپاره به روسیه داده است.

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: مردم غزه با صبرشان وجدان بشری را به حرکت در آوردندرهبر انقلاب: یک ابلهی اخیرا گفته بود اجتماع مردم در انگلیس در حمایت از مردم فلسطین کار ایران است؛ لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟

ISNA_FARSI: پایان فوتبال ستاره دفاعی چلسی نزدیک استتیاگو سیلوا اعتراف کرد به پایان دوران فوتبالش نزدیک شده است و در تابستان درباره خداحافظی از فوتبال تصمیم خواهد گرفت.

