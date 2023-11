واشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و کانادا در اسرائیل و لبنان برای تأمین امنیت تل‌آویو استتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردواشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: مروری بر مهم‌ترین اخبار جهان در ۱۲ ساعت گذشتهبه گزارش ایلنا، رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه را هدف قرار داد که در جریان آن شمار زیادی شهید و زخمی شدند. - سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید حمله هوایی جنگنده‌های ارتش این رژیم به اردوگاه جبالیا، هدف از آن را از بین بردن فرماندهان ارشد حماس و انهدام تأسیسات زیربنایی این گروه در شمال غزه خواند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: ایران: رژیم اسرائیل با طرح اتهامات بی اساس سعی در کتمان اعمال جنایتکارانه خود داردآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: رئیس قوه قضائیه: برای شناسایی مشکلات و خدمت‌رسانی بهتر به مردم به کرمان آمدیمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: نگاهی به عملکرد تلویزیون از آغاز عملیات طوفان الاقصیآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: رئیسی: «شورای عالی جوانان» به «شورای عالی جوانان و نوجوانان» تبدیل شودآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: خالد مشعل: مقاومت آماده ورود اشغالگران در تمام محورهای غزه استآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕