مذاکره هیات تایلندی با سران حماس در تهران؛ پزشکان بدون مرز: ۲۰ هزار مجروح همچنان در غزه هستند

یک منبع دیپلماتیک گفت که حدود ۷۵۰۰ دارنده گذرنامه خارجی طی حدود دو هفته غزه را ترک خواهند کرد. اسرائیل همچنان غزه را از طریق زمین، دریا و هوا بمباران می‌کند؛ حملاتی که هدف از آن از بین بردن حماس، گروه اسلام‌گرای مورد حمایت ایران عنوان شده است. این حملات در پاسخ به حمله موشکی ۷ اکتبر حماس به خاک اسرائیل انجام شد که مطابق گزارش اسرائیل ۱۴۰۰ نفر که عمده آنها غیرنظامی بوده‌اند، کشته شدند. حماس همچنین ۲۰۰ نفر را نیز در گروگان خود دارد.

