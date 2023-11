مدیران ۴ شبکه تلویزیون تغییر کردند

طی این انتصابات وظایف محتوایی و تولیدی مدیریت رسانه‌های نوین سیما به‌ صورت سرپرستی به حامد فاتحی پولادی مدیر روابط عمومی سیما و وظایف فنی آن به سیدباقر حاجی سید رضی رئیس مرکز تولید و فنی‌ سیما محول شد.

این انتصابات درحالی صورت می‌گیرد که نگاهی مبتنی بر تحول در رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین و موثرترین دستگاه فرهنگی کشور، ماموریت سازمان صداوسیما را در دوره کنونی خطیرتر می‌کند.

