مخالف تک صدایی در دانشگاه هستیم/باید پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشیم

وی ادامه داد: مورد بعدی درخواست سخنرانی یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور بود که بر اساس گفت‌وگویی که من با رئیس آن دانشگاه انجام دادم، مشخص شد که بنابه دلایلی، دانشگاه مربوطه قرارداد پیمانی آن عضو هیأت علمی را تمدید نکرده بود و ما نمی‌توانستیم مجوز سخنرانی فردی را صادر کنیم که دانشگاه متبوعش، قرارداد او را تمدید نکرده بود.

وی خاطرشان کرد: ما این موضوع را با عزیزان مطرح و حتی پیشنهاد کردیم که اعضای این تشکل می‌توانند با یک عنوان دیگر اساسنامه‌ای را تنظیم کنند ولی اصرار کردند که فقط تحت عنوان قبلی حاضر به فعالیت هستند و ما نیز طبیعتا نمی‌توانستیم با این موضوع موافقت کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم تمامی این اتفاقات، بیانیه صادر شد و اتهامات زیادی به ما زدند و درحالیکه قانونا نمی‌توانستند بعد از انحلال یک تشکل، با نام همان تشکل بیانیه دهند، ولی ما هیچکدام اتهامات مطرح شده را پیگیری نکردیم.

وی در ارتباط با خوابگاه متأهلی و مجردی اظهار کرد: خوابگاه متأهلی فقط مختص دانشجویان متاهل است و کلنگ خوابگاه مجردی نیز زده شده و امیدواریم با مساعدت خیّرین و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) این خوابگاه نیز احداث و تکمیل شود.نصراله‌زاده در ارتباط با استفاده‌ی انجمن‌های علمی از امکانات دانشگاه تاکید کرد: انجمن‌های علمی برای ما حائز اهمیت هستند و ما معتقدیم باید امکانات دانشگاه تبریز با بیش از ۴۰۰ آزمایشگاه و کارگاه در اختیار انجمن‌های علمی قرار گیرد.

وی در خصوص مشکلات مربوط به تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌ها در دانشکده‌ها در خصوص اتاق نیز به معاون فرهنگی دانشگاه دستور داد تا با ارسال نامه‌ای با امضای رئیس دانشگاه ظرف یک ماه آینده این موضوع حل و فصل شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: محصور شدن دانشجو در دانشگاه غلط است/ امانتدار رای مردم هستیممعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه محصور شدن دانشجویان در دانشگاه غلط است، گفت: دانشجویان باید به مشکلات جامعه ورود کرده و مطالبه‌گری کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان آگاهی خود درباره مسائل جهان را تقویت کنندمعاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان گفت: دانشجویان باید روز به روز قوه تحلیل و آگاهی خود درباره موضوعات و مسائل روز کشور و جهان را تقویت کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان منشأ تحولات منجر به پیشرفت علمی هستندمعاون پشتیبانی دانشگاه لرستان گفت: دانشجویان باید بتوانند با نگاه و امید به آینده، منشأ تحولات در راه پیشرفت همه‌جانبه علمی کشور شوند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیمرئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان گفت:باید معلمانی دخیل در تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان شاهد و ایثارگر حضوری فعال در عرصه علم و فرهنگ داشته باشندرئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار حضور فعال دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه در دو عرصه علم و نخبگی و اعتقادی و فرهنگی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجو در کنار تحصیل مهارت‌های مختلف بیاموزدرئیس دانشگاه لرستان گفت: دانشجویان باید همراه با کسب دانش، تلاش کنند بینش لازم را هم نسبت به نظام مسائل محیط پیرامون پیدا کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕