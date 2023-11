مخالف «جبهه اصلاحات» هستیم/ «کارگزاران» شاید با روحانی و لاریجانی ائتلاف کند

متن کامل گفت وگوی رسول منتجب‌نیا فعال سیاسی اصلاح طلب، دبیرکل حزب جمهوربیت ایران اسلامی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: به نخبگان هم اطمینان داده شود هیچ خط قرمزی به جز مرّ قانون در تایید صلاحیت‌ها و سایر مراحل انتخابات وجود ندارد. از سویی به جای تاکید بر کمیت در ثبت‌نام از داوطلبان بر کیفیت داوطلبان تاکید شود. فضای سیاسی کشور نیز باید مهیای مشارکت سیاسی شود. دانشگاه‌ها باید فعال شده و گفت وگوهای سیاسی و کرسی‌های آزاداندیشی در آنها رونق یابد و اجازه داده شود که همه جریان‌ها در دانشگاه‌ها حضور یافته و نظر خود را بیان کنند.

در پاسخ به پرسش شما باید بگویم در این مدت من با هر کسی از جریان اصلاح‌طلب صحبت کرده‌ام، گفته‌اند که آینده مشخص نیست. اگر در بین مجریان و ناظران انتخابات سعه صدر وجود داشته باشد، خب افراد وارد صحنه انتخابات می‌شوند اما اگر شرایط فراهم نباشد، شاید مجلسی ضعیف‌تر از مجلس یازدهم شکل بگیرد. گاهی افراد برای حضور در مجلس و جلب نظر شورای نگهبان حرف‌هایی می‌زنند که به آن اعتقادی ندارند. اگر این رویه ادامه یابد، افراد متملق جای نیروهای متخصص را می‌گیرند.

بله باید احزاب تصمیم بگیرند. این استبداد و فردگرایی است که برای احزاب تصمیم‌گیری شود. این تحزب نیست. اصلاح‌طلبان باید دست از این مجموعه‌ها بردارند و شخصیت‌های مهم اصلاح طلب باید احزاب را تقویت کنند نه اینکه به احزاب ضربه بزنند.

شرکت نکردن در انتخابات به معنای تحریم انتخابات نیست. وقتی زمینه فراهم نیست نمی‌توان در انتخابات حضور فعال داشت و لیست داد. اکنون جبهه اصلاحات، ثبت نام در انتخابات را به خود افراد واگذار کرده و توصیه‌ای به شرکت یا عدم شرکت نداشته است ولی قول حمایت هم به کسی نداده است.در دوره دهم انتخابات مجلس مقداری فضا مناسب‌تر بود. آن موقع دنبال الگویی برای لیست بستن بودیم و در نهایت تصمیم گرفتیم کسانی که با دولت روحانی مخالف نیستند در لیست قرار بگیرند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حمایت دبیرکل ناتو از ادامه ارسال سلاح به اوکرایندبیرکل ناتو با بیان اینکه تمام اعضای این ائتلاف موافق پیوستن اوکراین به ائتلاف هستند، تاکید کرد که روسیه نباید اجازه کنترل هیچ بخشی از اوکراین را پیدا کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: موضوع غیر قانونی بودن ریاست جبهه اصلاحات در حال بررسی استدبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: موضوع غیر قانونی بودن ریاست جبهه اصلاحات در حال بررسی است و به زودی نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاثیرگذاری رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش بر بازارکار با مدیریت یکپارچهدبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: وجود مدیریت یکپارچه، منسجم و متناسب با نیاز بازار کار و جامعه می‌تواند تاثیرگذاری رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش را دو چندان کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خصوصی‌سازی بهترین تصمیم برای به نتیجه رسیدن «بیمارستان گوراب»فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان خیرساز روستای گوراب، افزود: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که وظیفه داریم این پروژه عظیم حتماً تکمیل شود و به نتیجه برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی استرئیس شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی است و با کمبود عرصه‌های جنگلی در کشور مواجه هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزهسخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕