محل شهرک تخصصی صنایع غذایی و فرآوری سیر شناسایی شد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقدامات مربوط به تایید فنی اولیه انجام شده است افزود: وسعت این اراضی به میزانی است که علاوه بر شهرک تخصصی سیر، شهرک مواد غذایی و نیروگاه خورشیدی نیز راه‌اندازی می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: این پروژه با عنوان شهرک مواد غذایی که مطابق پیشنهاد اولیه شرکت شهرک‌های صنعتی، بخشی از آن حدودا ۵۰ هکتار به شهرک تخصصی سیر و مابقی برای سایر محصولات صنایع غذایی اختصاص پیدا خواهد کرد که هم اکنون در مرحله دریافت استعلامات از دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از طی مسیر استعلامات در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی، تغییر کاربری صورت می‌گیرد تصریح کرد: پس از تغییر کاربری اراضی زارعی این محدوده به صنعتی وارد فاز اجرا خواهد شد.

بهراملو احداث شهرک تخصصی مواد غذایی و فرآوری سیر را فرصتی برای رونق صنایع تبدیلی استان دانست و گفت: با ایجاد این مهم اشتغالزایی در بخش کشاورزی افزایش می‌یابد. وی در بخش دیگر یادآور شد: فرآوری محصولات کشاورزی با احداث شهرک مواد غذایی توسعه می‌یابد به طوری که از خام فروشی محصولات جلوگیری و ارزش افزوده و ارزآوری چشمگیری به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ایجاد شهرک مواد غذایی، استان همدان را به یکی از قطب‌های تولیدات صنایع تبدیلی در کشور بدل می‌کند گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی استان همچون سیر با مرغوبیت زبانزد و رتبه اول تولید در کشور، فرصتی برای اشتغالزایی پایدار است.

وی در پایان متذکر شد: یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی جلوگیری از خام فروشی محصولات است که این مهم با ایجاد شهرک تخصصی مواد غذایی محقق و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

