محفل شعر «سحر نزدیک است»

ISNA_FARSI: پایان فوتبال ستاره دفاعی چلسی نزدیک استتیاگو سیلوا اعتراف کرد به پایان دوران فوتبالش نزدیک شده است و در تابستان درباره خداحافظی از فوتبال تصمیم خواهد گرفت.

ISNA_FARSI: افتتاح پروژه های عمرانی کردستان بعد از دو دهه انتظارفردا پنج شنبه، استان کردستان برای سومین بار طی امسال، میزبان رییس جمهور و چشم در راه افتتاح کلان پروژه هایی است که هر کدام نزدیک به دو دهه عمر دارند.

ISNA_FARSI: مخالف «جبهه اصلاحات» هستیم/ «کارگزاران» شاید با روحانی و لاریجانی ائتلاف کنددبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با بیان اینکه مخالف تهیه لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دوازدهم هستم، گفت: ممکن است حزب کارگزاران با جریان نزدیک به روحانی و لاریجانی ائتلاف کند.

IRANINTL: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان: فلسطین به پیروزی نهایی نزدیک استاحمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به درگیری نظامی در غزه گفت: «امروز مردم فلسطین خود را از هر زمان دیگر به پیروزی نهایی نزدیک‌تر می‌بینند.» او افزود: «اسرائیلی‌ها نیز بیش از هر کس دیگری باور دارند که حکومت‌شان رو به نابودی است و از دست هیچ کس هم کاری ساخته نیست.

MASHREGHNEWS: فیلم/ حمله هولناک کوسه به هم نوع خود در زیر آب از نمایی نزدیکفیلم/ حمله هولناک کوسه به هم نوع خود در زیر آب از نمایی نزدیک

ILNANEWS: حمایت آنجلینا جولی از مردم غزهبه گزارش ایلنا، آنجلینا جولی با انتشار عکسی از ویرانی‌ غزه در صفحه اینستاگرامش نوشت: این بمباران جمعیتی است که گرفتار شده و راهی برای فرار ندارد. غزه نزدیک به دو دهه است که زندان بوده و در حال تبدیل شدن به گوری دسته جمعی است. ۴۰ درصد از کشته شدگان کودکان بی گناه هستند، خانواده‌ها در حال کشته شدن هستند و جهان فقط نظاره‌گر است.

