وی ادامه داد: برنامه‌ای که سازمان شیلات برای این منطقه در نظر دارد می‌تواند به تولید کشور و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند، منطقه بسیار مستعدی است و یقیناً اجرای این ۳۰ هکتار مشوقی می‌شود که مردم و سرمایه‌گذاران هم حضور پیدا کنند و ظرفیت تولید ماهیان خاویاری به حد اعلا برسد و بحث اشتغال جوانان دیگر دغدغه خانواده‌ها نباشد.

کاظمی افزود: انتظار داریم طرح مجتمع‌های پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر به عنوان یک الگو در استان و کشور مطرح شود و بیلان و عملکردی برای سازمان شیلات کشور باشد. نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگرانی که مردم این است که کلنگی زده می‌شود با آن سرعتی که برنامه‌ریزی می‌شود اما کار انجام نمی‌شود که با روحیه و دولت انقلابی انتظار داریم این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ثمر برسد.

