مجتمع اداری شهرستان جعفرآباد قم افتتاح شد

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، آقامیری در این مراسم، اظهار کرد: اتفاقی که امروز در این شهرستان رقم خورد اولین قدم برای ادامه راه جهادی مدیران برای رفع مشکل مردم در این نقطه از استان قم است.

وی افزود: ادارات شهرستان باید تمام وظایف ادارات کل را دارا باشند و ارباب رجوع نباید برای یک امضا از اینجا به مرکز استان مراجعه کند. استاندار قم تصریح کرد: کارکنان ادارات شهرستان هم باید محل زندگی خود را به شهرستان منتقل کنند و کارمندانی که از کلان شهر به شهرستان‌ها منتقل می‌شوند از مزایای بیشتری بهره‌مند خواهند شد.آقامیری در ادامه گفت: مصوبات مربوط به این شهرستان که ۴۵ روز قبل انجام شده است باید توسط فرماندار شهرستان پیگیری شود و طی دو هفته آینده نتایج با حضور ما در شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن باید به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.

استاندار در پایان از دریافت مجوز تاسیس درمانگاه شبانه روزی شهرستان جعفرآباد خبرداد و گفت: این موضوع در اسرع وقت پیگیری شود و در آینده نزدیک ان‌شاالله شاهد افتتاح این درمانگاه در شهرستان خواهیم بود.

