مثلث معروف، توتولو، آلکنو روی نیمکت والیبال ایران؟

در حالی که اکثر کارشناسان و همچنین مسئولان فدراسیون در ابتدا نظرشان بر جذب مربی خارجی بود اما در جلسه اخیر کمیته فنی بار دیگر چند گزینه ایرانی مطرح شدند. پیمان اکبری و سعید معروف دو گزینه‌ای هستند که در کنار جانلورنزو بلنجینی، ویتال هاینن، روبرتو پیاتزا و ولادیمیر آلکنو مطرح شده‌اند.

یکی از دلایلی که برای توجه دوباره گزینه‌های داخلی وجود دارد، این است که اکثر مربیان خارجی با تیم‌های ملی و باشگاهی قرارداد دارند و نمی‌توانند مدت زمان کافی را به تیم ایران اختصاص بدهند. بر این اساس فرصت کمی برای امکان حضور در ایران، زیر نظر گرفتن بازیکنان و آشنایی با ویژگی‌های آنها را دارند که همین موضوع می‌تواند شانس کم صعود به المپیک پاریس را هم از ایران بگیرد.

بر این اساس شنیده می‌شود که سعید معروف بیش از سایر گزینه‌ها به نیمکت تیم ملی نزدیک‌ شده و حتی خبرهایی مبنی بر قطعی شدن حضور کاپیتان سابق تیم ملی این بار در نقش سرمربی به گوش می‌رسد. از طرف دیگر توتولو یا سیچلو هم گزینه‌هایی هستند که به عنوان مربی و دستیاران سعید معروف مطرح می‌شوند که قرار است یکی از آنها انتخاب شود. احتمالا در کنار آنها هم ولادیمیر آلکنو قرار می‌گیرد که پیش از این هم به حضور در نیمکت ایران در نقش مشاور فنی تمایل نشان داده بود.

فدراسیون والیبال هنوز به صورت رسمی کادر فنی تیم ملی را معرفی نکرده است و باید دید که در روزهای آینده چه تصمیمی در مورد تیم ملی گرفته می‌شود.

