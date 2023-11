ماجرای انفصال از خدمت‌ ناگهانی۴ معاون وزیر چه بود؟

وی درباره یکی دیگر از کم کاری دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون حمایت از معلولان، گفت: گزارشی را درباره عدم اجرای ماده ۷ که به مناسب سازی وب سایت‌ها و درگاه های الکترونیکی سازمان‌ها اشاره می‌کند ارسال کرده‌ایم. در قانون آمده که باید ظرف شش ماه استانداردهای ابلاغی را اجرا کنند اما پس از ۲ سال از ابلاغ این قانون، هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی چنین موضوعی را اجرا نکرده‌اند.

رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور ادامه داد: ما تاکنون به یکصد دستگاه اجرایی نامه نوشته‌ایم و خواستار اجرای ماده۷ قانون حمایت از معلولان شده‌ایم اما تنها ۱۰ دستگاه به نامه ما پاسخ داده‌اند.

علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی امروز دهم آبان ماه در نشست خبری پیرامون اولین آزمون استخدامی ویژه معلولان در دستگاه‌های اجرایی در سازمان بهزیستی گفت:در چند روز گذشته افرادی در پست های مدیریتی که در برابر معلولان ترک فعل داشته‌اند،شناسایی و مشمول ترک فعل دستگاه‌های نظارتی شده‌اند و احکام انفصال ۴ معاون وزیر به دلیل ترک فعل در خصوص عدم اجرای قانون حمایت از معلولان صادر شده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بلینکن: خروج از برجام اشتباهی بزرگ بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اعتراف مهم وزیر خارجه آمریکا؛ خارج شدن از برجام اشتباه بزرگی بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: آخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟+عکسآخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟ عکسی از یک سلبریتی با سطح زندگی متفاوت از اغلب آدم‌های جامعه، حتی در جوامع غربی.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: جنگ گسترش یابد از اسرائیل چیزی نمی‌ماند/ «طوفان الاقصی» زلزله غیر قابل ترمیمی در سامانه نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی بودمعاون سیاسی وزیر امور خارجه عملیات «طوفان الاقصی» را جلوه‌ای از هوشمندی و آینده‌نگری مقاومت دانست و گفت: جنگ گسترش پیدا کند از اسرائیل چیزی باقی نمی‌ماند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درخواست نماینده ولی فقیه در استان کرمان از حجت الاسلام اژه‌ای چه بود؟نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اقدامات حساب شده شورای راهبردی استان، گفت: تصمیماتی که شورای راهبردی در درون استان می‌گیرد، نیاز به اختیارات دارد که درخواست داریم برای برون رفت از مشکلات استان، اختیاراتی تفویض کنید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: منظور رهبر انقلاب از اشاره به «ابله» در سخنرانی امروزشان چه کسی بود؟ + عکسهمشهری آنلاین عکسی از روزنامه ۵ روز پیش تایمز لندن را منتشر کرده است. آیت الله العظمی خامنه ای امروز در جمع دانش‌آموزان فرمودند: یک ابلهی پیدا می‌شود می‌گوید اجتماع مردم در انگلیس کار ایران است. لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند! ۵ روز پیش روزنامه تایمز لندن به نقل از پلیس این ادعای عجیب را مطرح کرده بود.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕