با این حال آمارها نشان می‌دهد عملکرد مالیات‌ستانی از ثروتمندان و افراد دارای خانه‌ها و خودروهای میلیاردی و مالکان خانه‌های خالی هنوز به نقطه هدف قانون نزدیک نشده است. به گزارش همشهری، سازمان امور مالیاتی به حکم قانون بودجه مکلف است تا از املاک لوکس و گرانقیمت با ارزش بالای ۲۰میلیارد تومان و خودروهای لوکس بالای ۳میلیارد تومان مالیات بگیرد و به خزانه کل کشور واریز کند.

مالیات‌ بر خودروها و خانه‌های میلیاردی و خانه‌های خالی از سکنه از سال ۱۳۹۹آغاز شد اما در عمل اتفاقی رخ نداد و با روی کارآمدن دولت سیزدهم، نخستین گام برای شناسایی افراد مشمول و اخذ مالیات از آنها برداشته شد و اکنون با عبور سال ۱۴۰۲از نیمه خود، یک مهلت زمانی برای افراد مشمول مالیات تعیین شده و باید دید در عمل این هشدار جدی گرفته می‌شود یا نه؟براساس قانون بودجه سال‌جاری، ‌انواع خودروی سواری و وانت ۲ اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز...

او همچنین هشدار داد: به مالکان خودرو و خانه‌های لوکس و گرانقیمتی که مالیاتشان را پرداخت نکرده‌اند، اعلام کرده‌ایم که درصورت پرداخت نکردن مالیات، با محدودیت‌هایی در نقل و انتقال مواجه می‌شوند. این مقام مالیاتی می‌گوید: مالکان خودروهای لوکس بالای ۳ میلیارد تومان تا پایان بهمن برای پرداخت مالیات مهلت دارند. مالکان خودروهای لوکس تا بهمن‌ماه امسال فرصت پرداخت مالیاتشان را دارند و بعد از پایان این مهلت قانونی، برگه مطالبه به‌صورت پیامکی و الکترونیک صادر و ابلاغ می‌شود.چالش دیگر بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی این است که چگونه از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود و چرا این اقدام کند پیش می‌رود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ارسال پیامک خانه خالی به ۴ میلیون نفر اعلام کرد: البته به آن معنی نیست که ۴ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم.

