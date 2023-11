لوموند: از نظر سیاسی، نتانیاهو مُرده است

وی به همراه بقیه معترضان خواستار استعفای نتانیاهو با شعارنوشته‌های:"به فکر فرار از مسئولیت خود نباش. اشتباه توست. ارتش را نابود کردی" شد. تعدادی هم از او دفاع کردند و گفتند:"تقصیر بی‌بی نیست بلکه تقصیر ارتش و شاباک است."

ساکنان مناطق اسرائیلی بعد از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر این انتقادات از نتانیاهو را تکرار کرده‌اند:"شاه بی‌بی" دیگر شاه نیست."آقای امنیت" سابق همشهریان خود را خشمگین می‌کند. او دور و منزوی به نظر می‌رسد.

سرمقاله‌نویسان وقتی او سکوت می‌کند، از همه جهت از او انتقاد و وقتی ظاهر می‌شود آه می‌کشند و بی‌کفایتی اطرافیانش را محکوم می‌کنند. نتانیاهو که برای اولین‌بار پس از سال‌ها به پرسش‌های روزنامه‌نگاران رسانه‌های عبری زبان پاسخ می‌داد، در یک کنفرانس مطبوعاتی، بار دیگر اعتراف کرد که"همه مسئولان" باید پاسخگوی فاجعه ۷ اکتبر باشند، ولی به اشتباهات خود و ژنرال‌هایش اشاره‌ای نکرد.

او انکار کرد که افسرانش به او در مورد حمله‌ای در ماه‌های گذشته هشدار داده بودند. نخست‌وزیر اسرائیل پیامی را در ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد که در آن مقامات ارشد امنیتی خود را مقصر دانست. وی تأکید کرد:"برخلاف ادعاهای نادرست، تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمانی، درباره قصد حماس برای عملیات به من هشداری داده نشد." همه مقامات دفاعی، از جمله رؤسای اطلاعات نظامی و سرویس امنیتی شاباک، معتقد بودند که حماس از اقدام منصرف شده و به دنبال توافق برای پایان‌دادن به اختلاف است.

در درون حزب او، لیکود، صداهای متعددی از این بیم دارند که نخست‌وزیر در سقوط خود تمام جناح راست را با خود به اعماق ببرد. از نظر سیاسی، نتانیاهو مرده است، اما نمی‌خواهد آن را باور کند. او در انکار است زیرا به این ۲۰ درصد از اسرائیلی‌ها گوش می‌دهد که حاضرند برای او آدم بکشند. این فرقه‌ای است که به وقتش باید پاک‌سازی شود.

