لغو ناگهانی پروازهای هواپیمایی ترکیه از استانبول

شرکت هواپیمایی ترکیه اعلام کرد که قصد دارد هزینه های اسکان، بلیط و سایر هزینه های ناشی از لغو پروازها را به مسافران بدهد.خسته بودم، صبحانه و نهار هم نخورده بودم /فیلم منتشرشده انتقام استدانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانزمان انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت استخدام دبیری اعلام شدحمله حماس خاورمیانه را دگرگون کرد

ISNA_FARSI: مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شدبا پیگیری گمرک دریافت مالیات ارزش افزوده جدید از واردات لغو شد.

ILNANEWS: تعلیق پروازهای امارات به سرزمین‌های اشغالی تا ۳۰ نوامبربه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خود به مقصد تل آویو و از مبدأ آن را تا ۳۰ نوامبر جاری به حالت تعلیق درآورد. ‌‌هواپیمایی امارات پس از آنکه در ۲۴ اکتبر از تعلیق این پروازها تا ۱۴ نوامبر خبر داده بود، با تداوم جنگ غزه برای بیست و ششمین روز متوالی، این تصمیم خود را تا پایان ماه جاری میلادی تمدید کرد.

ISNA_FARSI: افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج به ۴ پرواز در هفته+برنامه پروازهامدیر فرودگاه بین المللی یاسوج از افزایش پروازهای این فرودگاه در مسیر تهران به یاسوج و بالعکس به چهار پرواز در هر هفته خبر داد.

ALARABIYA_FA: عفو بین‌الملل: پاکستان اخراج پناهجویان افغان را فورا لغو کندسازمان عفو بین‌الملل، سه‌شنبه 9 عقرب (آبان) با نشر بیانیه‌ای، از پاکستان خواست تا اخراج پناهجویان افغان را فورا لغو کند.دیپروس موچنا، مدیر ارشد عفو بین الم

