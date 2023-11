لبنان دیگر نیازی به جنگ ندارد

وی تاکید کرد: «لبنان در تمام تماس‌های دیپلماتیکی که صورت می‌گیرد، حضور دارد. من در چارچوب همین تماس‌ها از کشور قطر بازدید کردم تا در جریان آخرین تحولات و امکان دستیابی به توافق آتش بس قرار گیرم. پس از آتش بس است که می‌توان تلاش‌های دیگر را آغاز کرد».

میقاتی با تاکید بر لزوم برقراری آتش بس فوری افزود:‌ «آتش‌بس پنج روزه با عنوان بشردوستانه ضروری است و در این مدت ارتباطات بین‌المللی باید برای تکمیل عملیات تبادل اسرا و سپس تحکیم پایه های آتش بس و توافق برای برقراری صلح در منطقه فعال شوند».

وی گفت:‌ «جنگ ما را بس است. ما از صلح حمایت می‌کنیم. تجاوزهای اسرائیل به جنوب و آوارگی و آسیب‌های اقتصادی و مالی کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما جامعه بین‌المللی در برابر حقیقت سکوت می‌کنند». میقاتی جنایت‌های روزانه اسرائیل علیه مردم غزه را لکه ننگی بر پیشانی بشریت و نشانه نابودی همه ارزش‌ها و مبانی عدالت بین المللی توصیف کرد.

شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز بابت «جنایات جنگی» علیه خبرنگاران در جنگ غزه به دیوان کیفری بین‌المللیتنش دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل تاثیری بر مناسبات اقتصادی و امنیتی آنها نمی‌گذارد/ راهپیمایی استانبول یک جنگ روانی بود/ آنکارا به دنبال امتیازگیری استحمله حزب الله به پایگاه العاصی اسرائیل

انفعال اعراب در قبال فلسطینی‌ها ریشه در پیمان ابراهیم دارد/ کرانه باختری نقطه بعدی پاک‌سازی اسرائیل است/ریاض نمی‌خواهد صادرات نفت به خطر بیفتد

