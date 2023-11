لاله و لادن دوقلوهای به هم چسبیده در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس

صبر مردم هم حدی دارد؛ با قاطعیت با عوامل حوادث اخیر برخورد می شوداین زنان مداحی می‌کنند!+عکسببینید | این مرد به تنهایی کنسرت علی یاسینی را بهم ریختسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسببینید | این مرد به تنهایی کنسرت علی یاسینی را بهم ریخت

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: دعوت مسئولین سیستان و بلوچستان از مردم برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آباننماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، استاندار و فرمانده ‌قرارگاه قدس سپاه از مردم استان برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

ISNA_FARSI: دعوت از کرمانشاهیان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبانرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه، از عموم مردم برای حضور پرشور در این راهپیمایی دعوت کرد.

ISNA_FARSI: راهپیمایی روز ۱۳ آبان به‌صورت ویژه و باشکوه‌تر در بروجرد برگزار شودمعاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان به‌صورت ویژه و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته در بروجرد برگزار شود.

ISNA_FARSI: «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی»؛ شعار راهپیمایی۱۳ آبان/ قالیباف؛ سخنرانی راهپیمایی تهرانراهپیمایی ۱۳ آبان روز شنبه هفته آینده در تهران از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه خراسان‌ شمالیرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌ شمالی از برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه شهری و روستایی استان خبر داد.

