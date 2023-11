قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردواشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و کانادا در اسرائیل و لبنان برای تأمین امنیت تل‌آویو استانفعال اعراب در قبال فلسطینی‌ها ریشه در پیمان ابراهیم دارد/ کرانه باختری نقطه بعدی...

ILNANEWS: قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانیبه گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۵ صدم درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۱۴ سنت رسید. قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با پنج صدم درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۴۱ سنت رسید. قیمت هر گرم طلا نیز با ۳۰ صدم درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۵۹ سنت رسید.

AA_PERSIAN: قیمت نفت خام برنت به 86.78 دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت در معاملات دومین روز کاری هفته در بازارهای جهانی با قیمت 86.78 دلار داد و ستد شد. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: افزایش قیمت نفت در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستیقیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا در آستانه نشست بانک‌های مرکزی بزرگ جهان از جمله فدرال رزرو و ادامه درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی، افزایش یافت.

ISNA_FARSI: سناریوی بانک جهانی از نفت ۱۵۷ دلاریبانک جهانی اعلام کرد اگر جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی به یک نزاع منطقه‌ای بزرگ تبدیل شود، قیمت هر بشکه نفت تا ۱۵۷ دلار صعود می‌کند.

VOA FARSI صدای آمریکا: کاخ سفید: اسرائیل تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را کاهش دهدهشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد جهانی همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس

TASNIMNEWS_FA: قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |برنت ۸۷ دلار و ۸۱ سنت شدآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

