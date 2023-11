قول کاپیتان تیم ملی هاکی روی یخ دختران برای درخشش در مسابقات جهانی

وی در خصوص رقیبان ایران در مسابقات گفت: شناختی از رقبا نداریم ولی قطعاً حریفان سرسختی برای ما خواهند بود و ما هم متقابلاً حریفان سر سختی برای آنها هستیم چون با اینکه مدت زمان کمی است این ورزش را شروع کردیم اما نفرات توانمند و پرتلاشی داریم که در این سال‌ها هر روزه تمرینات داشتند. قولی بابت نتایج نمی‌توانم بدهم ولی قطعاً این تیم تمام تلاشش را می‌کند تا با بهترین نتیجه برگردد. ولی قولی که می‌دهم این است که در آینده نه چندان دور اخبار خوبی از این تیم خواهید شنید.

سنایی با اشاره به تاثیرات حضور فرزاد هوشیدری در کنار تیم بانوان و تکرار درخشش در مسابقات آسیایی در این تورنمنت گفت: قطعاً این موضوع تکرار خواهد شد، با حضور آقای هوشیدری اتفاقات خوبی برای ما رقم خواهد خورد. تاثیر حضور ایشان و کمک‌هایشان را در مسابقات تایلند دیدیم و به جرئت می‌گویم این تیم هرچه در زمین از خودش نشان می‌دهد مدیون فرزاد هوشیدری است که از روز اول کنار تیم ما بودند و هرچه در توان داشتند برای ما گذاشتند و در مسابقات پیش رو هم زیر نظر ایشان نتایج خوبی خواهیم گرفت.

ILNANEWS: در نشست خبری تیم ملی هاکی روی یخ بانوان چه گذشت؟به گزارش ایلنا، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران فردا راهی لهستان خواهد شد تا اولین حضور خودش را در مسابات کاپ توسعه جهانی تجربه کند.

