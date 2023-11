قطع انگشتان دست روستانشینان بیدانجیر چُرام بدلیل نبود محور ارتباطی

وی گفت: برای تسهیل در مسیر عبور و مرور مردم روستای بیدانجیر، یک دستگاه پُل بر روی رودخانه در حال احداث می باشد و کار در مراحل پایانی است. بگفته احمدزاده، برای این پل 55 میلیاردریال اعتبار هزینه شده و برای اتمام آن به 150 میلیارد ریال دیگر نیاز است که استانداری کهگیلویه و بویراحمد در تلاش است این اعتبار تامین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس این استان دستور داد تا برای هفت دانش آموز عشایری در روستای کوهستانی تُل سیاه از توابع شهرستان چرام مدرسه بسازد. وی با بیان اینکه روستا‌های پُشته زیلایی شهرستان چرام از مناطق محروم و سخت گذر استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می روند، گفت: باتوجه به اینکه مشکلات این روستاها متاسفانه حل نشده و زمستان هم در پیش است، خودمان قصد داریم بصورت میدانی از این روستاها بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار بگیریم.

احمدزاده با تاکید براینکه بیش از دوسال از عُمر دولت سیزدهم می گذرد و بخش عمده ای از این مشکلات می بایست تاکنون از سوی مدیران رفع می شد، اظهارداشت: مدیران دستگاه های دولتی و شرکت های خدمات رسان تا قبل از شروع فصل زمستان باید تمهیدات ویژه ای برای ارائه خدمات به روستانشینان پُشته زیلایی از خود نشان دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از وجود تنش آبی ۱۷ روستای پُشته زیلایی در شهرستان چرام هم اظهار تعجب و تاسف کرد و یادآورشد: برای رفع تنش آبی این روستاها، شرکت آب و فاضلاب استان باید طرح جامع آبرسانی تدوین و ارائه دهد تا با تأمین اعتبار مشکلات آبی این منطقه برطرف شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مدرسه راهنمایی شهید بازگیر در روستای بید انجیر هم بازدید و بر تأمین امکانات، تجهیزات و لوازم التحریر دانش‌آموزان این مدرسه تأکیدکرد.

