قطع خدمات کمیته امداد کاشمر به ۵۵۰ مددجوی غیر واقعی

وی با اعلام اینکه آمار تحت پوشش کمیته امداد شیب نزولی دارد، گفت: این بدان معنا نیست که مشکلات کمتر شده است، بلکه پس از غربالگری صورت گرفته در بین افراد تحت پوشش تعدادی خط خوردند. رئیس کمیته امداد کاشمر بیان کرد: تاکنون کد حدود ۵۴۰ تا ۵۵۰ نفر که از گذشته تحت پوشش قرار گرفته بودند و به ناحق از کمیته امداد خدمات می‌گرفتند را باطل نمودیم، حتی یک نفر از این افراد نیز پس از باطل شدن کدش اعتراض نکرد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی‌های دقیق حتی برخی افراد تحت پوششی را داشتیم که در این شهرستان سکونت نداشته، اما از خدمات کمیته امداد این شهرستان استفاده می‌کردند. حسین‌زاده با بیان اینکه اکنون هر فردی که تحت پوشش کمیته امداد کاشمر قرار دارد بر اساس ضوابط و افراد واقعی هستند، ادامه داد: خرید و فروش زمین‌ها و تسهیلات مددجویان کمیته امداد خلاف ضوابط و مقررات است.

وی همچنین در خصوص طرح نهضت ملی مسکن گفت: اگرچه تمامی مددجویان فاقد مسکن ثبت‌نام نموده‌اند ولی فقط ۱۵۰ قطعه را تاکنون تحویل داده‌اند در صورتی که بیش از ۸۰۰ مددجوی مستأجر داریم. حسین‌زاده با بیان اینکه فقط دو روستای فدافن و سرحوضک زمین ملی دارند و در باقی روستاها برای تأمین زمین با مشکلات جدی مواجه هستیم، افزود: از تمامی کسانی که زمین به آنها تحویل شده تعهد گرفته‌ایم که حق فروش زمین را ندارند. همچنین از طریق دادستانی به تمامی بنگاه‌های املاک سطح شهر نامه زده شده که خرید و فروش زمین‌های مددجویان کمیته امداد خلاف ضوابط و مقررات است و با متخلفان برخورد می‌شود، فقط یک مورد داشته‌ایم که پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گرفت.

