استاندار فارس با اشاره به مصوبه دولت برای همکاری دستگاه ها و نهادهای عمومی برای اجرای این پروژه، گفت: همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این پروژه بسیار مهم و ضروری است و برای اجرای این پروژه در سطح شهرستان‌های استان باید مصوبات و استانداردهای موجود کشوری لحاظ شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، وی بیان کرد: برای اجرای این پروژه باید تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های استانی به کار گرفته شود و برای تسریع و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های استانی، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عنوان متولی هماهنگی و راهبری اجرای این پروژه ملی در استان خواهد بود و قرارگاه جهادی فیبرنوری در همین راستا در این اداره کل تشکیل شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری ایرانسل در تبریزمدیرعامل ایرانسل: ۲۴۰ کیلومتر فیبر نوری برای شهر تبریز پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم که این پروژه، زودتر از موعد مقرر در قرارداد، به اتمام برسد. در سال جاری، ۳۰ سایت نسل پنج تلفن‌همراه در تبریز به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال، این تعداد، به ۳۵ سایت افزایش پیدا می‌کند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: از کادربندی جهادی تا خودکفایی روستاییان توسط جهادگران سابقون در استان فارسگروه جهادی «سابقون» یکی از گروه‌های جهادی استان فارس است که متشکل از متخصصان عرصه‌های مختلفی برای خدمت‌رسانی به روستاهاست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برای مقابله با بارندگی‌های سیل‌آسا لرستان در آمادگی کامل استمدیرعامل شرکت آبفا لرستان گفت: با تشکیل قرارگاه مقابله با بارندگی‌های سیل‌آسا در آمادگی کاملی برای شرایط بحرانی هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری تبریز آغاز شدشهردار تبریز از آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری شهر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و به طول ۲۴۰ کیلومتر خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: محل دیدار پرسپولیس - صنعت نفت اعلام شدباشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «با پیگیری‌های رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مساعدت مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بازی پرسپولیس-صنعت نفت در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تشکیل کارگروهی برای بررسی خلاء‌های روند قضایی مبارزه با مواد مخدررئیس دیوان عالی کشور گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عالی کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت بررسی خلاء‌های روند فعلی قضایی مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕