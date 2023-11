قرائت ۱۰۰ مقاله در همایش ملی جراحان مغز کشور در بابل

وی افزود: برگزاری این گونه همایش‌ها جایگاه بسیار مهمی در پیشبرد مسائل علمی و تبادل نظر در مورد جدیدترین مسائل حوزه جراحی مغز و اعصاب دارد و برای مردم منطقه، دانشجویان و دانش پژوهان اثرات مثبت و شگفت انگیزی به همراه خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: جدیدترین و به روزترین مطالعات حوزه جراحی مغز و اعصاب در رشته‌های جراحی ستون فقرات، جراحی مغز و قاعده جمجمه، جراحی باز و بسته عروق مغزی، جراحی اعصاب کودکان، ضایعات اعصاب محیطی، رادیوسرجری بین دانشمندان ایرانی و بین‌المللی تبادل نظر می‌شود.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به اینکه شخصیت دکتر کتابچی دو بعدی است، تصریح کرد: دکتر کتابچی هم به بعد علمی و هم معنوی و اخلاقی توامان توجه دارد. وی از ساخت بزرگترین حسینیه تهران توسط دکتر کتابچی خبر داد و افزود: کتابچی بزرگ‌ترین حسینیه تهران را به پیشنهاد همسرش در بهترین نقطه شهر در دست ساخت دارد تا با ساخت این مکان، اعتقادات و معنویت را بسازد و عشق و علاقه به اهل بیت (ع) را در انسان زنده کند تا رفتار بعد جسمی را مدیریت کند .رئیس کل دادگستری مازندران نیز اظهار کرد: انسان اشرف مخلوقات و موجودی با پیچیدگی زیاد از نظر جسمی و روحی‌ست بطوری که هنوز زوایای آن برای خود انسان ناشناخته است.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: این همه انبیاء آمدند تا راه درست را به بشر نشان دهند ولی باز این انسان ظالم و سرکش می‌شود مثل رژیم بی‌هویت صهیونیست که در منطقه دست به قتل و غارت می‌زند. وی با اشاره به اینکه ماموریت اطباء توجه به جسم و روان بیمار است گفت: ضروری‌ است از پزشکانی که درمان جسم و روح انسان را برعهده دارند حمایت شود، همچنین در صورت کوتاهی در کار پاسخگو هم باشند.

