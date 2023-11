این مقام انتظامی در ادامه توضیح داد: کارآگاه در بررسی‌های خود متوجه شدند که فرد فقدانی از مدتی قبل، از همسرش جدا شده است و در یکی از طبقات محل سکونت همسر سابقش ساکن بوده است و نشانه‌هایی از اختلافات خانوادگی در خصوص قدرالسهم ساختمان بین فقدانی و همسر سابق و پسرش به دست آمد.

وی افزود: با به دست آمدن اطلاعات فوق و مشاهده رفتارهای مشکوک اعضای خانواده فقدانی، هر سه نفر به پلیس آگاهی احضار شدند و مورد تحقیق قرار گرفتند که در بازجویی‌های پلیس، متهمان پرده از راز جنایت برداشتند و اعتراف کردند که با نقشه قبلی و مشارکت یکدیگر، فقدانی را در داخل منزلش در همان ساختمان محل سکونتش با بند تن‌پوش حمام به قتل رساندند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: انگیزه خود از ارتکاب به قتل را اختلافات مالی با مقتول در خصوص قدرالسهم ساختمان سه‌طبقه محل زندگی‌شان عنوان کردند. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر می‌رسد/ بعد از تکمیل ظرفیت به ۲۸ هزار سهمیه استخدامی نزدیک شدیمافزایش ۸.۳ درصدی جان‌باختگان تصادفات در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۲/ برنامه پلیس برای صدور گواهینامه‌های دوزبانه و رنگ‌بندی‌شده

ILNANEWS: قتل یک تبعه خارجی توسط هموطن خود بر سر ۲۰ میلیون تومانبه گزارش ایلنا، سردار کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل و ارائه گزارش مربوطه به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ISNA_FARSI: اختلاف در کابینه نتانیاهو بر سر ارسال کمک به غزهمنابع رسانه‌ای از وجود اختلافات میان اعضای کابینه رژیم صهیونیستی برسر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرده برداشتند.

ETEMADONLINE: عذرخواهی کلیسای کاتولیک در اسپانیا به خاطر آزار جنسی 200 هزار کودک!اسقف های اسپانیا پس از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه بیش از 200000 کودک زیر سن قانونی توسط روحانیون کاتولیک رومی از سال 1940 مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، عذرخواهی کردند.

ISNA_FARSI: آبان سرنوشت‌ساز برای ۲۵ هزار نفربر اساس جدول زمان‌بندی اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی، در آبان نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات توسط هیات‌های اجرایی اعلام شده و داوطلبان ردصلاحیت شده، فرصت شکایت دارند.

ISNA_FARSI: کشتار ساکنین اردوگاه جبالیا گواهی بر فرومایگی رژیم صهیونیستی استرئیس پژوهشکده شورای نگهبان «کشتار دسته‌جمعی ساکنین اردوگاه جبالیا توسط رژیم صهیونیستی» را گواه بر فرومایگی این رژیم دانست.

ISNA_FARSI: نمی‌گذاریم فرآورده‌های دامی فاسد سر سفره مردم برودرئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با اشاره به نظارت مستمر اکیپ‌های دامپزشکی بر عرضه فرآورده‌های خام دامی در کرمانشاه، گفت: نمی‌گذاریم گوشت و فرآورده‌های دامی فاسد سر سفره مردم برود.

