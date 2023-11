قتل به دلیل طلب ۲۰ میلیون تومانی

وی با اشاره به شناسایی یکی از اقوام درجه یک مقتول و دعوت از وی برای انجام تحقیقات در پلیس آگاهی گفت:‌ در جریان این تحقیقات نیز مشخص شد که مقتول تبعه خارجی است و پس از عزیمت به ایران با این عضو خانواده‌اش تماس گرفته و گفت که در یک محل ساکن شده است. اما پس از آن دیگر خبری از وی نشده است. همچنین کارآگاهان متوجه شدند که مقتول با یکی از دوستانش در زمان حضور در کشور مبدا اختلاف داشته است و همین موضوع سبب شک ماموران به این فرد شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه کارآگاهان پس از تحقیقات از محل حادثه و تطابق تصویر قاتل با دوست مقتول موفق شدند قاتل را شناسایی کنند، اظهارکرد:‌ کارآگاهان در یک عملیات با استفاده از اصل غافلگیری موفق شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره دهم انتقال دهند.

ولی‌پور گودرزی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: این فرد در جریان بازجویی‌های اولیه صراحتا به ارتکاب قتل معترف شد و گفت که با مقتول بر سر ۲۰ میلیون تومان وجه اختلاف داشته و هر زمان حرف از پرداخت بدهی می‌شد، بین این افراد درگیری ایجاد شده و مقتول به جای پرداخت بدهی او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد، تا اینکه یک روز متهم از سوی مقتول به یک مهمانی دعوت شد و دوباره در هنگام خروج از مهمانی بحث طلب مطرح شد، این بار هم این دو نفر با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت متهم یک ضربه چاقو به پای...

وی با بیان اینکه متهم تصور نمیکرده که این ضربه منجر به مرگ مقتول شود، گفت: برای متهم دستگیر شده پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: جریمه ۱۲۳ میلیون تومانی جراح یزدی به دلیل دریافت وجه مازادمدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت پزشک جراح متخلف به درج تخلف در پرونده پزشکی خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جریمه نکونام به خاطر صحبت نکردن در نشست خبریباشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: وام ٣۵٠ میلیون تومانی مسکن روستایی ابلاغ شد/ نرخ وام نهضت ملی به ١٨ درصد رسیدبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پروژه مقاوم‌سازی و تکمیل واحد‌ها در پروژه هزار و ١٠٠ واحدی سبحان ٢ قرچک با بیان اینکه کمتر از سه ماه گذشته رییس جمهوری ماموریتی به بنده دادند که واحدهای این پروژه را که ساخت آن از ٢٠ سال گذشته آغاز شده و علمیات ساخت آن هم ١٠ سال گذشته انجام شده بود را ساماندهی کنیم،...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سفر ۱.۹ میلیون گردشگر ایرانی به ترکیهطی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ شمار گردشگران خارجی واردشده به ترکیه به حدود ۳۹.۲ میلیون نفر رسید که از این رقم ۱.۹ میلیون نفر به مسافران ایرانی اختصاص دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: کنایه به عربستان؛ کمک‌ بشردوستانه به غزه ارسال کردند که بارش کفن بود!روزنامه جوان به عربستان به دلیل عدم حمایت از مردم غزه و فلسطین کنایه زده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: قتل یک تبعه خارجی توسط هموطن خود بر سر ۲۰ میلیون تومانبه گزارش ایلنا، سردار کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل و ارائه گزارش مربوطه به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕