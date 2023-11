قاچاقچی غذای حیوانات خانگی دستگیر شد

وی با اشاره به تحقیقات اولیه انجام شده از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، گفت: تحقیقات اولیه حاکی از این بود که مالک انباری در محدوده مهدی آباد کهریزک تهران با همکاری رانندگان شوتی مقادیر فراوانی غذای حیوانات خانگی را تهیه و در این انبار پنهان کرده است. نتیجه تحقیقات انجام شده نیز به مرجع قضائی منعکس و مجوزهای لازم برای انجام عملیات دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در اجرای دستور قضائی تیمی از ماموران به نشانی اعلامی اعزام شده و نسبت به بازرسی از انبار مذکور اقدام کردند که در جریان آن ۱۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع غذای حیوانات خانگی که فاقد هرگونه بارنامه و مدارک گمرکی و مجوزهای قانونی لازم بودند، کشف و ضبط شد. انبار مذکور نیز پلمب شد.

افشاری با بیان اینکه مالک انبار مذکور نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف شده را حدود ۳۰میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. همچنین برای متهم دستگیر شده نیز پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

