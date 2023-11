دیدار صمیمی دانش‌آموزان با رئیسیوحیدی: جهان برابر کوچ اجباری مردم غزه بایستدتعطیلی ۲ بیمارستان مهم در غزه

ISNA_FARSI: دو بیمارستان مهم غزه تعطیل شدندبه دنبال کمبود شدید سوخت در نوار غزه، دو بیمارستان مهم این شهر به نام‌های الشفا و بیمارستان دوستی ترکیه تعطیل شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/انتقال سربازان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانتصاویر انتقال سربازان زخمی شده ارتش رژیم صهیونیستی در طول عملیات زمینی در غزه به بیمارستان .

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ لحظه بمباران خانه‌ای در غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلیفیلم/ لحظه بمباران خانه‌ای در غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خصوصی‌سازی بهترین تصمیم برای به نتیجه رسیدن «بیمارستان گوراب»فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان خیرساز روستای گوراب، افزود: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که وظیفه داریم این پروژه عظیم حتماً تکمیل شود و به نتیجه برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویر لحظات اولیه بمباران بیمارستان «الصداقه» ترکیه در غزهدر این ویدئو تصاویر لحظات اولیه از بمباران تنها مرکز درمان بیماران سرطانی در نوار غزه را مشاهده می کنید.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕