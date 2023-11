انهدام یک نفربر صهیونیستی در مرز غزهمهم ترین نکات داوری از منظر قوانین ایرانغیبت ۴ استقلالی مقابل شمس آذر

SHARGHDAILY: رئیس قوه قضاییه در مورد بازداشت پسران معاون اول دستگاه قضا صحبت کرد/ ویدیوبه گزارش شبکه شرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان گفت: درباره فرزندان معاون اول قوه قضاییه گزارش دادند که خلاف‌هایی مرتکب شده بودند، ما هیچ ابایی نداریم و آنجا که ثابت بشود می‌گوییم بگیرید و بازداشت کنید. پدرش هم مانع نیست تسلیم است. بازپرس، قاضی و ضابط هم نمی‌ترسند.

MASHREGHNEWS: فیلم/ داستان توئیت نتانیاهو درباره هفتم اکتبر و حذف آنفیلم/ داستان توئیت نتانیاهو درباره هفتم اکتبر و حذف آن

ISNA_FARSI: حجت‌الاسلام اژه‌ای وارد کرمان شدرئیس قوه قضائیه در بیست‌وششمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، دقایقی قبل (۱۰ آبان ماه) در رأس هیئت عالی قضایی وارد فرودگاه کرمان شد.

MASHREGHNEWS: معاون حقوقی پرسپولیس: با سند از استقلال شکایت کردیممعاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اظهارات مسوولان وقت و سابق استقلال و برخی مستندات از آنها شکایت کردیم.

ETEMADONLINE: واکنش محسنی اژه‌ای به دستگیری فرزندان معاون اول؛ کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان گفت: درباره فرزندان معاون اول قوه قضاییه گزارش دادند که خلاف‌هایی مرتکب شده بودند، ما هیچ ابایی نداریم و آنجا که ثابت بشود می‌گوییم بگیرید و بازداشت کنید. به گزارش میزان، او افزود: پدرش هم مانع نیست تسلیم است. بازپرس، قاضی و ضابط هم نمی‌ترسند.

AA_PERSIAN: اظهارات رئیس هلال احمر ترکیه درباره کمک‌رسانی به غزهرئیس هلال احمر ترکیه با اشاره به نیازهای غزه گفت روزانه تنها 20 کامیون وارد غزه می‌شود. - Anadolu Ajansı

