SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: آخرین عکسی که از متیو پری در انظار عمومی ثبت شد؛ اگر طرفدار دوآتیشه «فرندز» هستید این عکس شما را ناراحت می‌کنداگر از طرفداران دوآتشه چندلر در سریال «فرندز» هستید و خبر مرگ متیو پری شما را غمگین کرده، دیدن این عکس‌ را به شما توصیه نمی‌کنیم.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارتباط آسیب‌های کودکی با سردرد یا میگرنمتخصصان می‌گویند که اگر اکنون با مشکل سردرد دست‌ به گریبان‌ هستید، احتمال دارد این عارضه تا حدی ریشه در آسیب‌های دوران کودکی‌ شما داشته باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: انتقاد یک شهروند از تیتر روزنامه همشهری: شما دشمن مردم هستیدارسالی شما | انتقاد یک شهروند از تیتر روزنامه همشهری: شما دشمن مردم هستید

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صف انتظار وام ازدواج کوتاه می‌شوددبیر شورای عالی جوانان کشور گفت: دولت، عزم خود را جزم کرده که صف دریافت تسهیلات ازدواج را کوتاه کند و برای این کار منابع خوبی را در نظر گرفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: کاهش سن «شوتی‌ها» به خاطر فقر؛ قمار با جان برای ۱۰۰ میلیون تومانارسالی شما | «اعتراض، اتحاد علیه فقر و فساد»؛ تجمع بازنشستگان در اهواز

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: تحولات ایران و جهان؛ طرح تازه دولت اردوغان برای خارج کردن ترکیه از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌افآخرین تحولات ایران و جهان را در روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با ۱ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی در قالب خبرهای کوتاه در این صفحه دنبال کنید.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕