MASHREGHNEWS: فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!

MASHREGHNEWS: رایزنی‌های امیرعبداللهیان با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت غزه و تلاش برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالت تلفنی گفت‌وگو کرد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ صهیونیست‌ها در آدم‌کشی هیچ خط قرمزی ندارندغربی‌ها نه تنها استفاده صهیونیست‌ها از سلاح‌های ممنوعه را محکوم نمی‌کنند که گفته می‌شود در این جنایت‌ها شریک اشغالگران هستند.

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ پیروزی نه چندان دیر با ملت فلسطین است/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

MASHREGHNEWS: فیلم/ همبستگی هواداران تیم اسپانیایی 'اتلتیک بیلبائو' با مردم غزهفیلم/ همبستگی هواداران تیم اسپانیایی 'اتلتیک بیلبائو' با مردم غزه

