MASHREGHNEWS: فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!

MASHREGHNEWS: فیلم/ رفتار غیرانسانی صهیونیست‌ها با فلسطینی‌ها در کرانه باختری(۱۵+)نظامیان صهیونیست همراه شهرک‌نشینان مسلح به جان مردم بی‌دفاع کرانه باختری افتاده و تا به امروز چند شهروند فلسطینی در این منطقه به شهادت رسیده‌اند.

MASHREGHNEWS: فیلم/ یورش گسترده صهیونیست‌ها به اردوگاه 'الدهیشه' در طولکرمنظامیان اشغالگر صهیونیست شب گذشته به اردوگاه 'الدهیشه' در طولکرم یورش بردند.

MASHREGHNEWS: فیلم/ واکنش یحیی گل محمدی به جنایت صهیونیست‌ها در غزهسرمربی پرسپولیس گفت: در این جنگ فقط کودکان و افراد غیرمسلح از بین می‌روند. دیدن این صحنه‌ها برای هر کسی که کمی رحم در وجودش دارد هم آزار دهنده است.

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفتمقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفت

