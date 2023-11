فیلم/ دستور رییس جمهور برای آغاز طراحی خط آهن سنندج_باشماق

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: دستور رئیس جمهور برای اجرای خط‌آهن سنندج به مرز باشماق‌/ کردستان را می‌توانیم استان سبز اعلام کنیمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

MASHREGHNEWS: حوادث تهران؛ از دستگیری پسر پدررُبا تا قتل برای یک مبلغ ناچیزرییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری پسر جوان و دو همدست وی به اتهام طراحی نقشه برای ربودن پدر خود خبر داد.

ISNA_FARSI: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باعث تسریع در رشد اقتصادی کشور می‌شودرئیس جمهور خدمت و کار برای مردم استان کردستان را برای دولت مایه افتخار دانست و اظهار داشت: امروز اگر چه شاهد افتتاح خط ریلی 151 کیلومتری همدان تا سنندج بودیم اما آنچه مورد بهره‌برداری قرار گرفت زمانی کاملا تکمیل خواهد شد که این خط به مرز باشماق و از آنجا به خطوط ریلی بین‌المللی متصل شده و مسیر ترانزیتی این منطقه کامل شود.

ISNA_FARSI: افتتاح پروژه های عمرانی کردستان بعد از دو دهه انتظارفردا پنج شنبه، استان کردستان برای سومین بار طی امسال، میزبان رییس جمهور و چشم در راه افتتاح کلان پروژه هایی است که هر کدام نزدیک به دو دهه عمر دارند.

ISNA_FARSI: جدیدترین تصویر از امین حیایی در یک کمدی دهه پنجاهیفیلمبرداری فیلم سینمایی «کوکتل مولوتف» ساخته حسین دوماری به پایان رسیده و مراحل فنی پس از تولید فیلم آغاز شده است.

ISNA_FARSI: بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کندکارگردان فیلم کوتاه «میراث باد» گفت: این بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کند و بسیاری از افراد معرفتی فعالیت می‌کنند.

