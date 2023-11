SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: عکس/ دیدار معاون وزیر ارشاد و هیات رسانه‌ای ایران با خانواده شهید حزب اللههیات رسانه ای ایران و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در سفر به جنوب لبنان، با خانواده شهید حسین محمد علی حریری از شهدای نبرد اخیر مقاومت و رژیم صهیونیستی دیدار کردند.

ISNA_FARSI: امیر قطر: مشورت‌ها با ایران در حمایت از ملت فلسطین ادامه خواهد یافتامیر قطر در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که اخیرا گفت‌وگوهای خوب و مهمی با رئیس‌جمهور ایران درخصوص تحولات فلسطین داشتم.

ISNA_FARSI: دانش‌آموزان خراسان‌ شمالی با مقام معظم رهبری دیدار می‌کننددانش آموزان و فرهنگیان خراسان‌ شمالی برای دیدار با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

AA_PERSIAN: دیدار امیرعبداللهیان با رئیس‌جمهور اردوغانرئیس‌جمهور اردوغان وزیر امور خارجه ایران را به حضور پذیرفت. - Anadolu Ajansı

MASHREGHNEWS: فیلم/هم‌خوانی حماسی امروز دانش‌آموزان در دیدار با رهبر معظم انقلابفلسطین راه عزت برگزیده...خورشید غیرت از بامش دمیده...دوران کمپ دیویدش گذشته...فصل طوفان الاقصی‌یش رسیده

MASHREGHNEWS: دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیهوزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

