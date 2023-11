فیلم «یک آغوش کوتاه» در جشنواره فویل ایرلند

کاهش پروازهای مستقیم، کمبود راهنمای چینی زبان و کاهش سود شرکت‌های گردشگری چالش‌های توسعه گردشگری ایران و چین/ برنامه‌ریزی برای توسعه روابط گردشگری کشورهای عضو شانگهایاعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال منصوب شدند

واکنش وزیر ارشاد به بیانیه سینماگران: این جوسازی‌ها برای جلوگیری از درخشش سینمای ایران است/ با معیشت سینماگرها وارد دعوا نشوید

ISNA_FARSI: فیلمساز قمی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شدفیلم کوتاه «آرامگاه» ساخته علی دارایی برنده جایزه بهترین فیلم بیست‌ویکمین دوره جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شد.

ISNA_FARSI: ۳ فیلم ایرانی به جشنواره کمراایمج دعوت شدندسی و یکمین جشنواره معتبر هنر فیلمبرداری کمراایمج در کشور لهستان دو فیلم داستانی و یک مستند را در برنامه نمایش خود قرار داد.

ISNA_FARSI: بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کندکارگردان فیلم کوتاه «میراث باد» گفت: این بودجه‌های اندک انجمن سینمای جوان برای ساخت یک فیلم خوب کفایت نمی‌کند و بسیاری از افراد معرفتی فعالیت می‌کنند.

ISNA_FARSI: یسنا میرطهماسب بهترین بازیگر جشنواره توکیو شدسی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم توکیو با اختصاص جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم در بخش آینده آسیا به سینمای ایران به کار خود پایان داد.

ISNA_FARSI: «گیج گاه» نامزد سه جایزه جشنواره پالرمو شدفیلم سینمایی «گیج گاه» در سه بخش اصلی جشنواره فیلم‌های ورزشی در پالرمو ایتالیا نامزد کسب جایزه شد.

ISNA_FARSI: فیلم‌های مهرجویی، کیارستمی و دیگران در استرالیایازدهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا فهرست فیلم‌های کوتاه و بلند خود را اعلام کرد.

