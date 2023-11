فیدان: اعمال استاندارد دوگانه برای اوکراین و فلسطین قابل قبول نیست

وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه طی ماه‌های گذشته دو بار به تهران سفر کرده است، گفت: رئیس‌جمهور ایران در آینده نزدیک به ترکیه سفر خواهد کرد. هاکان فیدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به حملات اسرائیل به نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی، افزود: اعمال استاندارد دوگانه برای اوکراین و فلسطین قابل قبول نیست. برای ایجاد جهانی عادلانه باید همیشه با ضابطه عمل نماییم.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: نمی‌خواهیم بحران غزه به جنگی تبدیل شود که کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. ما از بازیگران بین‌المللی می‌خواهیم که مشوق صلح پایدار باشند. او به موضع اتحادیه اروپا در قبال حملات اسرائیل به نوار غزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد جمعی خود، خواستار شنیدن عبارت آتش بس (در غزه) نیست.

فیدان همچنین درباره خروج شماری از شهروندان خارجی از جمله تعدادی از شهروندان ترکیه از نوار غزه نیز تصریح کرد: توافق خروج حدود 500 شهروند خارجی از غزه حاصل شده، مذاکرات ما برای خروج شهروندان ترک ادامه دارد.وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی به کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان و نسل کشی و جنایات جنگی در غزه ادامه می‌دهد.

وزیر امور خارجه ایران: در صورت عدم توقف جنگ، مسئولیت از کنترل خارج شدن اوضاع در منطقه بر عهده آمریکا، اسرائیل و حامیان جنایات جنگی خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران: از ترکیه به دلیل مخالفت اخراج مردم غزه از سرزمینشان و حمایت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه قدردانی می‌کنم.

وزیر امور خارجه ایران: ادامه حملات علیه زنان و کودکان در غزه، عواقب بسیار بزرگی خواهد داشت، حامیان آن بهای سنگینی خواهند پرداخت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: کربکندی: توجیه خستگی برای سپاهان قابل قبول نیست/ در ایران مدافع شش دانگ نداریمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید ریاض و مسکو بر آتش‌بس فوری در غزهوزرای خارجه عربستان و روسیه بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری تاکید کرده و اظهار داشتند که راه‌حل‌های پیشنهادی برای مسئله فلسطین باید «آرمان مردم فلسطین» را تحقق بخشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: بمباران بیمارستان تخصصی درمان سرطان در پی تاکید نتانیاهو بر ادامه جنگ غزهوزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، دوشنبه 8 آبان، اعلام کرد بیمارستان «الصداقه» که به پاس دوستی ترکیه و فلسطین احداث و برای درمان بیماران سرطانی اختصاص یافته

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: نشست خبری فیدان و امیرعبداللهیان: رئیسی به زودی به ترکیه می‌رود/ طرح ایران برای بحران غزهآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: از اوکراین حمایت کنید ولی حق حمایت از فلسطین را ندارید+فیلمتفسیر «آزادی بیان» به سبک غربی یعنی آن‌گونه که ما می‌گوییم بیان کنید؛ از اوکراین حمایت کنید ولی برای فلسطین خیر.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وزیر دفاع آمریکا: برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی سوگواری می‌کنیملوید آستین گفت: حماس نماینده مردم فلسطین نیست. ما برای از دست رفتن جان غیرنظامیان فلسطینی «سوگواری می‌کنیم».

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕