همزمان، خبرگزاری تسنیم خبر داد که «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» گفته است که «برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.»

اما فعالان کارگری، در مورد این تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است.

پیشتر نیز تغییراتی در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از سوی دولت های وقت جمهوری اسلامی انجام شده است. تغییراتی با توجیه افزایش اشتغال و یا رونق اقتصادی اما گزارش ها نشان می دهد که هیچ تغییری ایجاد نشد. برای مثال، می توان به خروج کارگاه های زیر ۵ کارگر و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار اشاره کرد.

آقای نوایی تاکید کرد که خروج کارگران از شمول بعضی از مواد قانون کار و نیز اجرای برخی اقدامات مانند مزدمنطقه ای، مزد بر اساس بهره وری، استاد شاگردی و مناطق ویژه، موضوع جدیدی نیست و افزود: در دوران محمود احمدی نژاد و دیگران هم این مسایل انجام شد و الان هم در برنامه توسعه هفتم هم مطرح شده است.

در این حال، به نوشته تسنیم، محمد عطاردیان، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، هم مخالف منطقه‌ای شدن مزد است. در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از تلاش ها برای «اعمال دستمزد منطقه ای و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ تن از قانون کار» انتقاد کرد و تحقق این تلاش ها را به معنای «به باد فنا دادن تامین اجتماعی» دانست.عیدعلی کریمی افزود که وقتی این کارگاه ها «از قانون کار خارج شوند، کارفرماها از پرداخت حق بیمه هم شانه خالی خواهند کرد.»

