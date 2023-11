مدیرکل شیلات لرستان تصریح کرد: مجتمع پرورش ماهی احرار از پارسال تعطیل شده، مجتمع ماهی‌چال با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. وی بیان کرد: سد ایوشان نیز که قفس‌های پرورش ماهی در آن‌ها بودند از آب کشاورزی به شرب تبدیل شد که درخواست جابجایی قفس‌ها به سد رودبار یا سد سیمره را داریم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: گروه معارف سرمایه‌ دفاتر نهاد در دانشگاه‌ها هستندمسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های لرستان با اشاره به نقش مدرسان گروه معارف گفت: گروه معارف، سرمایه‌ دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هستند.

ISNA_FARSI: توازن بین رشته‌های تحصیلی در لرستان بهم‌ خورده استمدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: توازن بین رشته‌ها در استان بهم‌خورده و در لرستان تنها ۳۳ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های هنرستانی هدایت شدند.

ISNA_FARSI: اقتصاد چین به چالش رسیدیک نظرسنجی رسمی نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته که این موضوع بر چالش پیش روی سیاست‌گذاران برای تلاش بهبود اقتصادی پایدار تاکید کرد.

ISNA_FARSI: راه‌اندازی سامانه یکپارچه امور پژوهشی در لرستاناستاندار لرستان از راه اندازی سامانه یکپارچه امور پژوهشی در استان خبر داد.

ISNA_FARSI: شیلات و گیاهان دارویی دو اولویت زنجیره ارزش در لرستاناستاندار لرستان گفت: شیلات و گیاهان دارویی به‌عنوان دو اولویت زنجیره ارزش در استان معرفی شد.

ISNA_FARSI: خصوصی‌سازی بهترین تصمیم برای به نتیجه رسیدن «بیمارستان گوراب»فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان خیرساز روستای گوراب، افزود: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که وظیفه داریم این پروژه عظیم حتماً تکمیل شود و به نتیجه برسد.

