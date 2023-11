فروش مرغ ۸ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب/ وزارت کشاورزی ورود کند

وی افزود: علت گرانی گوشت مرغ، مرغداری‌ها و نارضایتی آنان از نرخ مصوب بوده و کنترل این امر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. باید به اعتراضات توجه شده و بررسی شود، چرا مرغداران نرخ مصوب را قبول ندارند و تقاضای افزایش قیمت را دارند؟ خواسته برحق یا ناحق است؟ متولی این امر وزارت کشاورزی و سازمان جهاد استان‌ها هستند. باید به مشکلات و تقاضای مرغداران توجه کرده و بررسی‌های لازم را مبذول دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران گفت: متاسفانه اکنون مرغدار به قیمت دلخواه و 8 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب، مرغ را می‌فروشد و مشکلی هم برایش به وجود نمی‌آید. اما کشتارگاه‌ها و واحدهای صنفی به عنوان عمده فروش و خرده فروش که حلقه آخر هستند، مرتبا مشمول جرائم سنگین تعزیراتی و بازرسی می‌شوند. در این حوزه اخیر نظارت وجود دارد ولی نظارت بر قیمت فروش مرغدار نیست.

وی در خصوص میزان تقاضای بازار گوشت مرغ گفت: تقاضای بازار بالا نیست و تقریبا با عرضه همخوانی دارد. چون تولید کنندگان به نرخ مصوبی که اردیبهشت سال 1402 توسط وزارت کشور اعلام شده، معترض هستند و تمکین نمی‌کنند. از همین روی، بالاتر از آن نرخ مرغ را عرضه می‌کند و برای قسمت‌های دیگر مانند کشتارگاه‌ها و واحدهای صنفی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

