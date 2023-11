وی افزود: در حال حاضر روزانه در حدود 5 تا 7 هزار تن زباله شهر تهران در مجتمع پردازش آرادکوه به‌صورت غیراصولی دفع می‌شود و حتی برخی از دستگاه‌های زباله‌سوز این مرکز نیز به دلیل فرسودگی کارایی لازم را ندارد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در ادامه گفت: بوی نامطبوع ناشی از آرادکوه مردم منطقه را آزار می‌دهد که نقض حقوق شهروندی است لذا باید از ورود زباله شهر تهران به شهرستان ری جلوگیری شود.باب‌الحوائجی تصریح کرد: در راستای جابه‌جایی آرادکوه 600 هکتار زمین بین تهران و قم در کویر جانمایی شده و جلساتی نیز در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.

معاون استاندار تهران در پایان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت مردم خاطرنشان کرد: پردازش پسماند در آرادکوه آلودگی‌های محیطی زیادی را ایجاد کرده لذا تلاش ‌برای کاهش آلایندگی‌ها ادامه دارد.لیگ ایران و جهانکاهش بوی نامطبوع آرادکوه در گروی تأمین بودجه طرح جامع پسماندپایان ‌یک پروژه استراتژیک پس از دو دهه/ جلوه‌ای نوین از دانش مهندسان ایرانی در خط ریلی "همدان ـ سنندج"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: اردوغان: اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایت جنگی باید محاکمه شودرئیس جمهور ترکیه شامگاه سه‌شنبه در سخنانی گفت که رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب جنایت جنگی در غزه بوده و باید بازخواست شود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خصوصی‌سازی بهترین تصمیم برای به نتیجه رسیدن «بیمارستان گوراب»فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان خیرساز روستای گوراب، افزود: در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه هستیم که وظیفه داریم این پروژه عظیم حتماً تکمیل شود و به نتیجه برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مورایس: خوشحالم نتیجه در زمین بازی مشخص می‌شود!سرمربی سپاهان امیدوار است نتیجه تقابل مقابل ملوان در زمین بازی مشخص شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: نماینده خامنه‌ای در مازندران: پزشک بی‌حجاب که در آمل مورد تقدیر قرار گرفت باید چادری شودمحمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران درباره تقدیر از فاطمه رجایی‌راد، پزشک بدون حجاب اجباری در آمل گفت او باید «توبه کند و چادری شود تا گذشته‌اش را مقداری جبران کند.» او افزود: «منکر دیگر اینکه کسانی آنجا ایستادند و لوح دادند و تائید کردند که بسیار ناگوار بود.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز بروجرد در تقویم نامگذاری شودامام‌جمعه بروجرد گفت: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز شهرستان در تقویم نامگذاری شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ناتو: اسرائیل در حملاتش باید به قانون بین‌المللی پایبند باشددبیرکل ناتو اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملاتش به نوار غزه باید به قانون بین المللی پایبند باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕