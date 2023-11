کریستین لیندمایر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در مورد خطر مرگ غیرنظامیان هشدار داد که مستقیماً با بمباران ارتباط ندارد. مقامات بهداشتی غزه می‌گویند: از زمان آغاز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه فلسطین اشغالی بیش از ۸۳۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی از هفته گذشته عملیات زمینی خود را در غزه آغاز کرد.

جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در مورد خطر مرگ نوزادان به دلیل کم آبی هشدار داد. وی گفت: مرگ و میر کودکان به دلیل کم‌آبی بدن، به‌ویژه مرگ نوزادان به دلیل کم‌آبی، تهدیدی رو به رشد است.

وی می‌گوید که حدود ۹۴۰ کودک در غزه مفقود شده‌اند و گمان می‌رود که برخی زیر آوار مانده‌اند و دیگران از تروما یا استرس شدید رنج می‌برند، مانند دختر چهار ساله یکی از همکاران یونیسف که با کندن موهایش و خاراندن بدن تا زمانی که خونریزی کنند شروع به آسیب رساندن به خود کرده است.

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل‌متحد در بیانیه‌ روز سه‌شنبه اعلام کرد که تامین آب به جنوب غزه روز دوشنبه متوقف شد. لیندمایر خواستار اجازه رساندن سوخت به غزه شد تا فعالیت برای تصفیه آب آغاز شود. رژیم صهیونیستی نوار غزه را محاصره کرده و اجازه ارسال سوخت را نمی‌دهد و می‌گوید حماس می‌تواند از آن برای اهداف نظامی استفاده کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع استنماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رای الیوم: نظامیان آمریکایی جهنم تونل‌های غزه را آزموده‌اندهشدارهای واشنگتن درباره عدم حمله گسترده به غزه حاصل تجربه وحشتناکی است که نظامیان آمریکایی در کنار نظامیان رژیم صهیونیستی در نبرد تونل‌ها در غزه داشته‌اند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/انتقال سربازان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانتصاویر انتقال سربازان زخمی شده ارتش رژیم صهیونیستی در طول عملیات زمینی در غزه به بیمارستان .

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕