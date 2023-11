به گزارش هم میهن، مجلس ششم از سوی حدادعادل یکی از معدود چهره‌های اصولگرای آن مجلس متهم شده که درباره فلسطین خوب عمل نمی‌کرده و بخشی از این مجلس در برابر تلاش‌های او برای صدور بیانیه علیه اسرائیل مقاومت می‌کردند.

در ادامه این مطلب با مواضع نمایندگان مجلس ششم درباره فلسطین لیست و تاکید شده است: در کنار این اقدامات و اظهارنظرها، دوره ششم مجلس دو همایش بین‌المللی هم درباره فلسطین برگزار کرد که گویا رئیس پیشین مجلس این کنفرانس‌ها را هم نادیده گرفته است. کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در اردیبهشت 1380 و همایش «انتفاضه گامی به سوی آزادی» در مرداد 82 دو همایش مجلس ششم در حمایت از فلسطین بود.

